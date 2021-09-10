В ночь на 10 сентября в Монтевидео на стадионе «Сентенерио» сборная Уругвая сыграет против команды Эквадора в 10-м туре квалификации к ЧМ-2022 южноамериканской зоны. Начало — в 01:30 по мск. Уругвай — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай

Сборная Уругвая с 12 очками на текущий момент в турнирной таблице отбора на чемпионат мира идет четвертой. От третьего места команда отстает всего на балла, а ближайшего преследователя обходит на два пункта.

На текущий момент уругвайцы за всю турнирную дистанцию три раза побеждали, столько же встреч свели вничью и два поединка проиграли, забили 12 голов, а пропустили на две меньше.

В осеннем отрезке квалификационных матчей «небесно-голубые» заработали четыре очка в двух проведенных матчах, сыграв вничью на выезде с Перу 1:1 и одолев на своем поле Боливию 4:2.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Если же брать в расчет только основное время, то Уругвай не проигрывает уже шесть подряд поединков, трижды победив в этом отрезке и три раза сыграв вничью.

Эквадор

С 13 набранными очками сборная Эквадора перед стартом данного тура идет на третьей позиции в турнирной таблице, уступая два балла второй строке и на пункт обходит ближайшего преследователя.

За всю турнирную дистанцию «триколоры» одержали четыре виктории, раз сыграли вничью и потерпели три фиаско, забить удалось 16 мячей, в свои пропустили десять голов.

В начале сентября эквадорцы на своем поле обыграли Парагвай со счетом 2:0, а несколькими днями позже поделили очки с Чили, сыграв 0:0 также дома.

В отборочных циклах чемпионатов мира Эквадор за последние 16 матчей только раз сыграл вничью, еще он одержал пять побед и потерпел десять поражений.

За последние пять очных встреч трижды побеждали эквадорцы, две виктории на счету уругвайцев. Отметим, что четыре из пяти этих игр были на ТБ 2,5.

Прогноз и ставка на Уругвай — Эквадор

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам На победу Уругвая предлагают — 2.01.

На викторию Эквадор дают — 4.24, ничья оценена — в 3.40.

В целом, Уругвай удачно играет на своем поле против Эквадора, зачастую выигрывая в последнее время. Прогнозируем, что и данном поединке сильнее окажутся хозяева.