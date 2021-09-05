Дешам: Сборная Украины поставила перед нами сложную задачу

Дидье Дешам Фото: globallookpress.com
«Мы начали игру с одной расстановкой — она не сработала. Во втором тайме схему изменили, и это принесло свои плоды.
Мы понимали, что на некоторых позициях сборная Украины была сильнее в первом тайме, и должны были реагировать на это. Соперник поставил перед нами сложную задачу», — приводит слова Дешама сайт УЕФА.
Франция набрала девять пунктов и лидируют в группе D. Украина с пятью очками занимает третье место. На второй строчке идет Финляндии, у которой также пять баллов, но при этом финны провели на два матча меньше.