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    Дешам: Сборная Украины поставила перед нами сложную задачу

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Украиной (1:1) в отборе ЧМ-2022.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Мы начали игру с одной расстановкой — она не сработала. Во втором тайме схему изменили, и это принесло свои плоды.

    Мы понимали, что на некоторых позициях сборная Украины была сильнее в первом тайме, и должны были реагировать на это. Соперник поставил перед нами сложную задачу», — приводит слова Дешама сайт УЕФА.

    Франция набрала девять пунктов и лидируют в группе D. Украина с пятью очками занимает третье место. На второй строчке идет Финляндии, у которой также пять баллов, но при этом финны провели на два матча меньше.

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