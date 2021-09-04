Шотландия — Молдавия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Шотландия»: Крэйг Гордон, Jack Hendry, Грант Хэнли, Киран Тирни, Нэйтан Паттерсон, Билли Гилмор, Райан Кристи, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Линдон Дайкс, Kevin Nisbet.

«Молдавия»: Mihail Ghecev, Сергей Платика, Олег Рябчук, Артур Ионицэ, Раду Гынсарь, Вадим Раца, Ион Жардан, Игорь Армаш, Vadim Bolohan, Maxim Potarniche, Cristian Avram.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шотландия» — «Молдавия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Шотландия» со счетом 4:0. Матч между командами «Шотландия» и «Молдавия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.