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    Шотландия — Молдавия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

    «Шотландия» — «Молдавия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч «Шотландия» — «Молдавия».

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    Составы команд:

    «Шотландия»: Крэйг Гордон, Jack Hendry, Грант Хэнли, Киран Тирни, Нэйтан Паттерсон, Билли Гилмор, Райан Кристи, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Линдон Дайкс, Kevin Nisbet.

    «Молдавия»: Mihail Ghecev, Сергей Платика, Олег Рябчук, Артур Ионицэ, Раду Гынсарь, Вадим Раца, Ион Жардан, Игорь Армаш, Vadim Bolohan, Maxim Potarniche, Cristian Avram.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шотландия» — «Молдавия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Шотландия» со счетом 4:0. Матч между командами «Шотландия» и «Молдавия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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