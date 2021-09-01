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    Дубль Роналду принес сборной Португалии победу над Ирландией

    Португалия — Ирлания: счет матча 2:1, обзор голов

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    Сборная Португалии одержала победу над командой Ирландии в домашнем матче квалификации ЧМ-2022.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Встреча группы A, которая прошла в Фару, завершилась со счетом 2:1.

    Хозяева могли выйти вперед уже на 15-й минуте, но Криштиану Роналду не забил пенальти, заработанный Бруну Фернандешем. Голкипер Гэвин Базуну потянул удар форварда.

    Ирландия открыла счет на 45-й минуте. После подачи с углового Джон Иган головой переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

    Португальцы отыгрались на 89-й минуте усилиями Роналду, который головой поразил нижний угол после навеса Гонсалу Гедеша с фланга.

    А на шестой компенсированной минуте второго тайма Роналду оформил дубль после передачи Жоау Мариу и принес своей команде победу.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A
    Португалия — Ирландия 2:1
    Голы: 0:0 Криштиану Роналду (пенальти) (15'), 0:1 Джон Иган (45'), 1:1 Криштиану Роналду (89') Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу (Гонсалу Гуэдеш, 82'), Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру (Nuno Mendes, 62'), Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62'), Жоау Палинья (Жоау Моутинью, 73'), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Диогу Жота, Рафаэл Силва (Андре Силва, 46') Ирландия: Adam Idah (Джеймс Коллинз, 90'), Аарон Коннолли (Джеймс Макклин, 72'), Мэтт Доэрти, Jamie McGrath (Джейсон Моламби, 90'), Джош Каллен, Джеффри Хендрик, Шеймус Коулман, Джон Иган, Dara O'Shea (Andrew Omobamidele, 35'), Шейн Даффи, Gavin Bazunu Предупреждения: Джеффри Хендрик (9'), Dara O'Shea (33'), Аарон Коннолли (45 + 2'), Мэтт Доэрти (56'), Криштиану Роналду (90 + 7')

    В другом матче этой группы Люксембург у себя дома обыграл Азербайджан — 2:1.

    Группа А

    1. Португалия — 10 очков (4 игры)
    2. Сербия — 7 (3)
    3. Люксембург — 6 (3)
    4. Ирландия — 0 (3)
    5. Азербайджан — 0 (3)

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