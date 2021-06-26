Уэльс — Дания: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Дании на матч 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча пройдет в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени.

Уэльс: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бейл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг.

Все прогнозы на Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Дании. Коэффициент на ее победу — 1.96, на успех Уэльса —5.25, на ничью — 3.38. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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