Уэльс сыграет на своем поле с Данией в рамках 1/8 финала плей-офф Евро-2020. Матч пройдет 26 июня, начало — в 19:00 мск. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Уэльса

Валлийцы весьма успешно выкрутились из группы, где царили итальянцы. Гарет Бэйл и компания заняли 2 место, опередив Швейцарию.

Вообще, сборная Уэльса до сих пор — неразгаданная загадка. Весь потенциал британцев еще не раскрыт.

С датчанами Уэльсу наверняка придется крайне нелегко. К тому же, тренерский штаб не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Итана Ампаду.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю свиданий с датчанами сборная Уэльса чаще проигрывала, чем побеждала. В последний раз пути этих сборных пересекались три года назад, и тогда оба раза верх брала Дания.

Сборная Дании

Вот ведь как бывает. Датчане, проигравшие первые два матча в своей группе, вышли в плей-офф со 2 (!) места. Победа над Россией (1:4) стала решающей.

Впрочем, даже в проигранных матчах сборная Дании смотрелась весьма солидно. Да, бельгийцам датчане уступили по делу, но с финнами явно вышла случайность.

Ясное дело, не поможет партнерам идущий на поправку Кристиан Эриксен. Между тем, даже без него скандинавы — грозная сила.

В отличном настроении пребывает лидер команды Юссуф Поульсен. Остальные — также во всеоружии, и готовы к дальнейшим подвигам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.80, на ничью за 3.30, а на Уэльс — за 5.00.

Валлийцы нестабильны, но фактор Бэйла наверняка поможет им в этом противостоянии .

Датчане, кажется, только пришли в себя в матче с россиянами, и явно намерены продлить свое пребывание на Евро.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что стоит ожидать от них активности в завершающей фазе. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.