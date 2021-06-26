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    Валлийцы с датчанами сыграют результативно?

    Уэльс — Дания. Дерзкая ставка за 5.00 на матч Евро-2020 26 июня 2021 года

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    Гарет Бэйл
    Уэльс сыграет на своем поле с Данией в рамках 1/8 финала плей-офф Евро-2020. Матч пройдет 26 июня, начало — в 19:00 мск. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Уэльс — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. 1/8 финала 26 Июня 2021 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 19:00 Дания Дания
  • Копенгаген
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    Сборная Уэльса

    Валлийцы весьма успешно выкрутились из группы, где царили итальянцы. Гарет Бэйл и компания заняли 2 место, опередив Швейцарию.

    Вообще, сборная Уэльса до сих пор — неразгаданная загадка. Весь потенциал британцев еще не раскрыт.

    С датчанами Уэльсу наверняка придется крайне нелегко. К тому же, тренерский штаб не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Итана Ампаду.

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю свиданий с датчанами сборная Уэльса чаще проигрывала, чем побеждала. В последний раз пути этих сборных пересекались три года назад, и тогда оба раза верх брала Дания.

    Сборная Дании

    Вот ведь как бывает. Датчане, проигравшие первые два матча в своей группе, вышли в плей-офф со 2 (!) места. Победа над Россией (1:4) стала решающей.

    Впрочем, даже в проигранных матчах сборная Дании смотрелась весьма солидно. Да, бельгийцам датчане уступили по делу, но с финнами явно вышла случайность.

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    • Ясное дело, не поможет партнерам идущий на поправку Кристиан Эриксен. Между тем, даже без него скандинавы — грозная сила.

    В отличном настроении пребывает лидер команды Юссуф Поульсен. Остальные — также во всеоружии, и готовы к дальнейшим подвигам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.80, на ничью за 3.30, а на Уэльс — за 5.00.

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    Валлийцы нестабильны, но фактор Бэйла наверняка поможет им в этом противостоянии.

    Датчане, кажется, только пришли в себя в матче с россиянами, и явно намерены продлить свое пребывание на Евро.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что стоит ожидать от них активности в завершающей фазе. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Уэльс — Дания: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 26.06.2021. Прогнозы на футбол. Валлийцы с датчанами сыграют результативно?
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