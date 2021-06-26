Сборная Уэльса
Валлийцы весьма успешно выкрутились из группы, где царили итальянцы. Гарет Бэйл и компания заняли 2 место, опередив Швейцарию.
Вообще, сборная Уэльса до сих пор — неразгаданная загадка. Весь потенциал британцев еще не раскрыт.
С датчанами Уэльсу наверняка придется крайне нелегко. К тому же, тренерский штаб не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Итана Ампаду.
За всю историю свиданий с датчанами сборная Уэльса чаще проигрывала, чем побеждала. В последний раз пути этих сборных пересекались три года назад, и тогда оба раза верх брала Дания.
Сборная Дании
Вот ведь как бывает. Датчане, проигравшие первые два матча в своей группе, вышли в плей-офф со 2 (!) места. Победа над Россией (1:4) стала решающей.
Впрочем, даже в проигранных матчах сборная Дании смотрелась весьма солидно. Да, бельгийцам датчане уступили по делу, но с финнами явно вышла случайность.
Ясное дело, не поможет партнерам идущий на поправку Кристиан Эриксен. Между тем, даже без него скандинавы — грозная сила.
В отличном настроении пребывает лидер команды Юссуф Поульсен. Остальные — также во всеоружии, и готовы к дальнейшим подвигам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.80, на ничью за 3.30, а на Уэльс — за 5.00.
Валлийцы нестабильны, но
Датчане, кажется, только пришли в себя в матче с россиянами, и явно намерены продлить свое пребывание на Евро.
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что стоит ожидать от них активности в завершающей фазе. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.