Хорватия — Шотландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (22.06.2021)

В 22:00 на чемпионате Европы по футболу (группа D) начнётся матч

Составы команд:

«Хорватия»: Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Домагой Вида, Josip Juranovic, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Никола Влашич, Бруно Петкович.

«Шотландия»: Дэвид Маршалл, Скотт МакТоминай, Грант Хэнли, Киран Тирни, Stephen O'Donnell, Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Стюарт Армстронг, Линдон Дайкс, Че Адамс.

Календарь и таблица Евро-2020

Предыдущий матч соперников: «Шотландия» — «Хорватия» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хорватия» со счетом 2:0. Матч между командами «Хорватия» и «Шотландия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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