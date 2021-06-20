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    Моутинью: Португалии порой не удавалось сдерживать футболистов сборной Германии

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    Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал результат матча Евро-2020 против команды Германии (2:4).

    Жоау Моутинью
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    Жоау Моутинью

    «Такого итога мы не хотели. Порой не удавалось сдерживать сборную Германии, но нам нужно вынести из этой игры и положительные моменты. У сборной Германии отличная команда, много хороших игроков, умело взаимодействующих между линиями.

    Мы никак не могли выйти из-под их прессинга, но все же прогресс был. Мы довели счет до 2:4. Кроме того, мяч попал в штангу. Нужно продолжать работать», — цитирует Моутинью официальный сайт УЕФА.

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    Германия поднялась на второе место в группе F с тремя очками, португальцы опустились на третье место.

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