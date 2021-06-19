Вингер сборной Венгрии: Мы очень много работали для этой ничьей с Францией

Вингер сборной Венгриипрокомментировал ничью со сборной Франции (1:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Мы очень много работали для этой ничьей. После поражения от Португалии понимали, что нужно собраться и проявить себя в матче с лучшими из лучших.

Тщательно готовились к игре, изучили все мелочи. Сейчас мы счастливы, хотя не покидает ощущение, что могли набрать и три очка.

Во время гимнов меня переполняли эмоции но после стартового свистка я уже был полностью сосредоточен на своей задаче.

Я поговорил с Гризманном [после матча]. Понимаю его разочарование. Значит, мы справились со своей задачей. Я рад видеть его разочарованным», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Лоик Него выступал за молодежные сборные Франции разных возрастов и вместе с Антуаном Гризманном выиграл в их составе юношеский Евро-2010. С 2020 французский игрок выступает за Венгрию.