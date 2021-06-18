Диаш: Несмотря на хороший старт, Португалии надо не терять голову

Защитник сборной Португалиирассказал, чего ждет от матча 2-го тура Евро-20202 с Германией.

В первом туре Португалия разгромила Венгрию (3:0), а немцы уступили Франции (0:1).

«Мы ждем встречи с одной из сильнейших команд на ЕВРО, к числу которых относим и себя.

Несмотря на хороший старт, надо не терять голову. Нужно почерпнуть позитив, но в то же время понять, что надо улучшить, чтобы добиться победы.

Мы общались перед игрой с партнером по "Манчестер Сити" Илкаем Гюндоганом, но это был поверхностный разговор. Просто пожелали друг другу удачи», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.