Диаш: Несмотря на хороший старт, Португалии надо не терять голову

Рубен Диаш Фото: globallookpress.com
В первом туре Португалия разгромила Венгрию (3:0), а немцы уступили Франции (0:1).
«Мы ждем встречи с одной из сильнейших команд на ЕВРО, к числу которых относим и себя.
Несмотря на хороший старт, надо не терять голову. Нужно почерпнуть позитив, но в то же время понять, что надо улучшить, чтобы добиться победы.
Мы общались перед игрой с партнером по "Манчестер Сити" Илкаем Гюндоганом, но это был поверхностный разговор. Просто пожелали друг другу удачи», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.