Кейн: С Шотландией будет совершенно иная игра, чем с Хорватией

Капитан сборной Англииподелился ожиданиями от матча группового этапа Евро-2020 с Шотландией.

«Будет тяжелый матч. Их главная сила — в командной игре. Очень сплоченная команда. В матче с Чехией им, на мой взгляд, не повезло.

Играли-то они неплохо, просто не сложилось. Так что мы готовимся к трудному матчу с крепкой и опытной командой.

Мы здорово начали чемпионат с матча против сильной Хорватии. Хорошо играли, контролировали ход матча, провели несколько отличных отрезков. Конечно, есть над чем работать.

С Шотландией будет совершенно другая игра. Плюс погода, плюс время — матч-то вечерний. Надо просто будет делать свое дело. Надеюсь, этого хватит для победы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня, начало — в 22:00 (мск).