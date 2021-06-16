Миранчук: Было важно победить, мы выполнили задачу, движемся дальше

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал победу над Финляндией (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Хавбек стал автором победного гола и был признан Звездой матча.

«Была важна победа на этом этапе. Мы выполнили задачу, движемся дальше. Это футбол, поэтому важно, что моменты есть, будем работать над реализацией.

На Евро собраны команды хорошего уровня, и каждый момент может стать единственным в игре, который надо забивать.

Есть требования от тренера, тактика, но футбольная ситуация и интеллект позволяют игрокам понимать и чувствовать друг друга.

С Головиным и Дзюбой в этом плане мы стараемся всегда прогрессировать», — сказал Миранчук «Матч ТВ».

После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.