Ангеловски: Мы мотивированы и будем играть со сборной Украины на победу

Игор Ангеловски Фото: globallookpress.com
«Должны показать наилучший футбол, ведь это Евро. Только так можно добиться на нем приемлемого результата.
Мы приехали на ЕВРО, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Матч Украина — Северная Македония состоится в Бухаресте 17 июня. Начало игры — в 16:00 мск.
В стартовом матче на чемпионате Европы македонцы проиграли Австрии (1:3).