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    Ангеловски: Мы мотивированы и будем играть со сборной Украины на победу

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    Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против сборной Украины.

    Игор Ангеловски
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    Игор Ангеловски

    «Должны показать наилучший футбол, ведь это Евро. Только так можно добиться на нем приемлемого результата.

    Мы приехали на ЕВРО, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч Украина — Северная Македония состоится в Бухаресте 17 июня. Начало игры — в 16:00 мск.

    В стартовом матче на чемпионате Европы македонцы проиграли Австрии (1:3).

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