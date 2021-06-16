Ангеловски: Мы мотивированы и будем играть со сборной Украины на победу

Главный тренер сборной Северной Македонииподелился ожиданиями от матча Евро-2020 против сборной Украины.

«Должны показать наилучший футбол, ведь это Евро. Только так можно добиться на нем приемлемого результата.

Мы приехали на ЕВРО, чтобы выйти в 1/8 финала. Кто бы ни победил, он повысит свои шансы на выход из группы. Мы не чувствуем давления. Мы мотивированы и будем играть на победу», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Украина — Северная Македония состоится в Бухаресте 17 июня. Начало игры — в 16:00 мск.

В стартовом матче на чемпионате Европы македонцы проиграли Австрии (1:3).