Венгрия — Португалия: счет матча 0:3, обзор голов

Встреча группы F, которая прошла в Будапеште, завершилась со счетом 0:3.
В первом тайме португальцы владели заметным преимуществом. Реальный шанс на 43-й минуте не реализовал Криштиану Роналду, который с пяти метров умудрился пробить над перекладиной.
После перерыва венгры заиграли значительно активнее, поэтому действующим чемпионам Европы было сложно создавать моменты. На 80-й минуте Сабольч Шен даже отправил мяч в ворота Руя Патрисиу, но из положения «вне игры».
А на 84-й минуте гости вышли вперед. Рафаэл Силва справа прострелил в центр штрафной, откуда Рафаэл Геррейру нанес удар, после чего мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.
Еще через пару минут Силва заработал пенальти, а Роналду нанес точный удар с «точки».
Уже в компенсированное время Роналду оформил дубль, завершив эффектную комбинацию с участием Силвы.
В следующем туре Португалия сыграет с Германией, а Венгрия примет Францию.