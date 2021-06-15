Венгрия — Португалия: счет матча 0:3, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче первого тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы F, которая прошла в Будапеште, завершилась со счетом 0:3.

В первом тайме португальцы владели заметным преимуществом. Реальный шанс на 43-й минуте не реализовал Криштиану Роналду, который с пяти метров умудрился пробить над перекладиной.

После перерыва венгры заиграли значительно активнее, поэтому действующим чемпионам Европы было сложно создавать моменты. На 80-й минуте Сабольч Шен даже отправил мяч в ворота Руя Патрисиу, но из положения «вне игры».

Календарь и таблица Евро-2020

А на 84-й минуте гости вышли вперед. Рафаэл Силва справа прострелил в центр штрафной, откуда Рафаэл Геррейру нанес удар, после чего мяч рикошетом от защитника влетел в ворота.

Еще через пару минут Силва заработал пенальти, а Роналду нанес точный удар с «точки».

Уже в компенсированное время Роналду оформил дубль, завершив эффектную комбинацию с участием Силвы.

Футбол. Евро-2020. Группа F Венгрия — Португалия 0:3 Голы: 0:1 Рафаэл Геррейру (84'), 0:2 Криштиану Роналду (пенальти) (87'), 0:3 Криштиану Роналду (90') Венгрия: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Эндре Ботка, Attila Fiola (Kevin Varga, 89'), Адам Надь, Андраш Шчафер (Loic Nego, 65'), Гергэ Ловренчич, Ласло Кляйнхайслер (Давид Шигер, 78'), Адам Салаи, Роланд Шаллаи (Szabolcs Schon, 77') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Рафаэл Силва, 71'), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 89'), Перейра Данилу, Вилльям Карвалью (Ренату Саншеш, 81'), Диогу Жота (Андре Силва, 81'), Криштиану Роналду Предупреждения: Рубен Диаш (38'), Вилли Орбан (86')

В следующем туре Португалия сыграет с Германией, а Венгрия примет Францию.