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    Финляндия — Россия: на что ставят?

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    16 июня сборная России по футболу проведёт свой второй матч на Евро-2020. В 16:00 начнётся матч против сборной Финляндии.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Россия проиграла стартовый матч турнира, по всем статьям уступив Бельгии 0:3. Финляндия же, напротив, удивила победой над Данией 1:0.

    Эти обстоятельства сказались на коэффициентах в букмекерских конторах на этот матч.

    Несмотря на то, что игра будет проходить в Санкт-Петербурге, коэффициент на победу сборной России довольно высок — около 1.70. На ничью — 3.85, а на победу финнов — 6.00.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Букмекерская контора «Олимпбет» поделилась с LiveSport.Ru информацией, на что делают ставки ее игроки.

    По исходам: 75% уверены в победе сборной России. 21% считают, что победит Финляндия. На ничью сделали ставку 4% игроков.

    Кроме того, клиенты «Олимпбет» ожидают результативной игры: 76% ставок сделано на тотал больше 2.5, а на ТМ — 24%.

    Среди всех ставок, принятых на матч, лидирует «победа России» — свои деньги на это поставили 42% клиентов.

    «Олимпбет» дарит всем новым клиентам фрибет 500 рублей — бесплатная ставка без условий после регистрации.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на матч Финляндия — Россия. Коэффициент предлагаемой ставки в нем — 2.34, а в рубрике «дерзкая ставка» — мощные 6.25.

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