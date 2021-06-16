Сборная Финляндии
Финны на Евро стартовали выше всяких похвал. Возможно, на исход встречи с Данией повлияла ситуация с Эриксеном, но факт остается фактом.
Теперь сборной Финляндии предстоит встреча с командой Черчесова, униженной и оскорбленной в стартовом туре. Финнов же устроит даже ничья.
Усложняет ситуацию и тот факт, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Да и вообще, финны не побеждали Россию уже более века.
Даже с учетом того, что в обойме все сильнейшие, Финляндия видится стопроцентным андердогом. Вероятно, команде вновь придется действовать вторым номером.
Сборная России
Такого старта от россиян явно не ожидали. Безобразная игра против Бельгии (3:0) оставила ощущение настоящего игрового кризиса в игре команды.
Сборная России теперь должна исключительно выигрывать. Вот только играть придется без получивших травмы Юрия Жиркова и Далера Кузяева.
Артему Дзюбе и его партнерам нужно делать ухо востро. Финны — уже далеко не та серая европейская сборная.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.70, на ничью за 3.90, а на Финляндию — за 5.55.
Финны слабо играют против России, но находятся в прекрасном настроении после стартового тура.
Россиянам ничего другого не остается, как активно атаковать с первых минут.
Россияне выглядят сильнее оппонента, однако сборная Финляндия весьма надежна в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.