Финляндия сыграет на своем поле с Россией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 16 июня, начало — в 16:00 мск. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Финляндии

Финны на Евро стартовали выше всяких похвал. Возможно, на исход встречи с Данией повлияла ситуация с Эриксеном, но факт остается фактом.

Теперь сборной Финляндии предстоит встреча с командой Черчесова, униженной и оскорбленной в стартовом туре. Финнов же устроит даже ничья.

Усложняет ситуацию и тот факт, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Да и вообще, финны не побеждали Россию уже более века.

Все прогнозы на Евро-2020

Даже с учетом того, что в обойме все сильнейшие, Финляндия видится стопроцентным андердогом. Вероятно, команде вновь придется действовать вторым номером.

Сборная России

Такого старта от россиян явно не ожидали. Безобразная игра против Бельгии (3:0) оставила ощущение настоящего игрового кризиса в игре команды.

Сборная России теперь должна исключительно выигрывать. Вот только играть придется без получивших травмы Юрия Жиркова и Далера Кузяева.

Артему Дзюбе и его партнерам нужно делать ухо востро. Финны — уже далеко не та серая европейская сборная.

Многое решит быстрый гол . Наверняка Черчесов будет делать ставку на стартовую активность своих подопечных.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.70, на ничью за 3.90, а на Финляндию — за 5.55.

Финны слабо играют против России, но находятся в прекрасном настроении после стартового тура.

Россиянам ничего другого не остается, как активно атаковать с первых минут.

Россияне выглядят сильнее оппонента, однако сборная Финляндия весьма надежна в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.