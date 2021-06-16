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    Команду Черчесова прорвет после перерыва?

    Финляндия — Россия. Дерзкая ставка за 6.25 на матч Евро-2020 16 июня 2021 года

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    Александр Головин
    Финляндия сыграет на своем поле с Россией в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 16 июня, начало — в 16:00 мск. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 16 Июня 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 16:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    Сборная Финляндии

    Финны на Евро стартовали выше всяких похвал. Возможно, на исход встречи с Данией повлияла ситуация с Эриксеном, но факт остается фактом.

    Теперь сборной Финляндии предстоит встреча с командой Черчесова, униженной и оскорбленной в стартовом туре. Финнов же устроит даже ничья.

    Усложняет ситуацию и тот факт, что встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Да и вообще, финны не побеждали Россию уже более века.

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    Даже с учетом того, что в обойме все сильнейшие, Финляндия видится стопроцентным андердогом. Вероятно, команде вновь придется действовать вторым номером.

    Сборная России

    Такого старта от россиян явно не ожидали. Безобразная игра против Бельгии (3:0) оставила ощущение настоящего игрового кризиса в игре команды.

    Сборная России теперь должна исключительно выигрывать. Вот только играть придется без получивших травмы Юрия Жиркова и Далера Кузяева.

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    • Артему Дзюбе и его партнерам нужно делать ухо востро. Финны — уже далеко не та серая европейская сборная.

    Многое решит быстрый гол. Наверняка Черчесов будет делать ставку на стартовую активность своих подопечных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.70, на ничью за 3.90, а на Финляндию — за 5.55.

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    Финны слабо играют против России, но находятся в прекрасном настроении после стартового тура.

    Россиянам ничего другого не остается, как активно атаковать с первых минут.

    Россияне выглядят сильнее оппонента, однако сборная Финляндия весьма надежна в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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