В матче второго тура групповой стадии Евро-2020 состоится встреча сборных Финляндии и России. Поединок будет проводиться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Событие запланировано на 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Финнам удалось удачно стартовать благодаря победе над сборной Дании с минимальным счетом 1:0. Этот результат важен и с точки зрения психологии, ведь до начала Евро коллектив Маркку Канервы не могли выиграть 6 встреч подряд при 4 поражениях.

Перед началом чемпионата Европы сборная Финляндии не смогла выиграть в стартовых матчах отбора на чемпионат мира. «Филины» разошлись вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2) и Украиной (1:1).

Также напомним о неудачных товарищеских спаррингах перед Евро. Со счетом 2:3 Финляндия проиграла Швейцарии. Затем команда на выезде уступила Швеции (0:2), а в контрольном матче потерпела поражение от Эстонии (0:1).

Все прогнозы на Евро-2020

Как бы там ни было, Финляндия в последние годы стала достаточно сильной командой. Ее выход в финальную часть Евро можно считать достижением, а победа над датчанами превратила команду в твердого претендента на проход в плей-офф.

Россия

Сборная России ожидаемо проиграла Бельгии (0:3) и теперь у нее нет другого выхода, как побеждать Финляндию. Ну по крайней мере поражение точно не устроит подопечных Станислава Черчесова.

Российская команда в принципе так же вяло провела подготовку к этому турниру. Россияне спасались от поражения в матче с Польшей (1:1), а после этого при достаточно посредственной игре победили Болгарию (1:0).

У «Красных» прослеживается тенденция на результативные ошибки. Лишь один из восьми последних поединков Россия смогла отыграть на ноль.

Календарь и таблица Евро-2020

Стоит напомнить о травмированных игроках. В список попали Далер Кузяев и Юрий Жирков.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают очень смелые цифры и считают сборную России полноценным фаворитом поединка. Победа коллектива Черчесова оценивается цифрой 1.68, тогда как на команду Канервы выставили 6.00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.80.

Будет ли этот матч результативным? Вряд ли . Финны понимают, что даже ничья их вполне может устроить. А вот сборной России придется играть на победу, но вот в последнее время у российской команды проблемы с реализацией и больше гола она не забивала в четырех последних поединках.

Можно заиграть ставку с тоталом сборной России, который по нашему, скромному, мнению должен быть меньше 1.5. Коэффициент составляет 1.82.