Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеМатч упущенных возможностей. Испания и Швеция разыграли нулевую ничью с обилием убойных моментов Мейсон Маунт и Деклан РайсРасклады Евро-2020: группы D и E Робин ОльсенКороче, Евро. 14-15 июня
  • 23:57
    • Испания и Швеция не забили ни одного гола
  • 21:00
    • Поляки в меньшинстве проиграли словакам
  • 17:52
    • Дубль Шика принес сборной Чехии победу над Шотландией
  • 16:37
    • Витория отреагировал на критику Салиховой
  • 16:06
    • Экс-игрок «Манчестер Сити» вошел в тренерский штаб «Ахмата»
  • 12:14
    • Кузяев, Кудряшов и Дивеев тренируются в общей группе, Жирков — индивидуально
  • 12:00
    • Карасев обслужит матч Италия — Швейцария
    Все новости спорта

    Удастся ли команде Черчесова прорвать финскую оборону?

    Финляндия — Россия. Прогноз (к. 1.82) и ставки на тоталы в матче Евро-2020 16 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на Сборная Финляндии Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Финляндия — Россия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    В матче второго тура групповой стадии Евро-2020 состоится встреча сборных Финляндии и России. Поединок будет проводиться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Событие запланировано на 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Финляндия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа B 16 Июня 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 16:00 Россия Россия
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    Финляндия

    Финнам удалось удачно стартовать благодаря победе над сборной Дании с минимальным счетом 1:0. Этот результат важен и с точки зрения психологии, ведь до начала Евро коллектив Маркку Канервы не могли выиграть 6 встреч подряд при 4 поражениях.

    Перед началом чемпионата Европы сборная Финляндии не смогла выиграть в стартовых матчах отбора на чемпионат мира. «Филины» разошлись вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2) и Украиной (1:1).

    Также напомним о неудачных товарищеских спаррингах перед Евро. Со счетом 2:3 Финляндия проиграла Швейцарии. Затем команда на выезде уступила Швеции (0:2), а в контрольном матче потерпела поражение от Эстонии (0:1).

    Все прогнозы на Евро-2020

    Как бы там ни было, Финляндия в последние годы стала достаточно сильной командой. Ее выход в финальную часть Евро можно считать достижением, а победа над датчанами превратила команду в твердого претендента на проход в плей-офф.

    Россия

    Сборная России ожидаемо проиграла Бельгии (0:3) и теперь у нее нет другого выхода, как побеждать Финляндию. Ну по крайней мере поражение точно не устроит подопечных Станислава Черчесова.

  • Бельгия вряд ли выиграет Евро-2020 из-за обороны
  • Каковы шансы команды на итоговый успех?
  • Вчера

    • Российская команда в принципе так же вяло провела подготовку к этому турниру. Россияне спасались от поражения в матче с Польшей (1:1), а после этого при достаточно посредственной игре победили Болгарию (1:0).

    У «Красных» прослеживается тенденция на результативные ошибки. Лишь один из восьми последних поединков Россия смогла отыграть на ноль.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Стоит напомнить о травмированных игроках. В список попали Далер Кузяев и Юрий Жирков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают очень смелые цифры и считают сборную России полноценным фаворитом поединка. Победа коллектива Черчесова оценивается цифрой 1.68, тогда как на команду Канервы выставили 6.00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Будет ли этот матч результативным? Вряд ли. Финны понимают, что даже ничья их вполне может устроить. А вот сборной России придется играть на победу, но вот в последнее время у российской команды проблемы с реализацией и больше гола она не забивала в четырех последних поединках.

    Можно заиграть ставку с тоталом сборной России, который по нашему, скромному, мнению должен быть меньше 1.5. Коэффициент составляет 1.82.

    Ну и стоит рассмотреть общий тотал поединка. Матч вполне может закончиться с тоталом меньше 2. Как и россияне, финны в атаке тоже особо не выделялись. У них всего один гол в трех играх. Судя по всему, нас ждет скромный поединок.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Парагвай — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Касаткина — Херцог
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.42
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Иран — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.59
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • Вчера в 01:11     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • 00:57 13/06/2021     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021
    Финляндия — Россия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.06.2021. Прогнозы на футбол. Удастся ли команде Черчесова прорвать финскую оборону?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры