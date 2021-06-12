Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дания — ФинляндияДрама в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
  • 20:50
    • Фернандес выйдет в старте сборной России против Бельгии
  • 22:30
    • Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020, Хёйбьерг не забил пенальти
  • 18:19
    • Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
  • 17:55
    • Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2020
  • 21:14
    • Матч Дания — Финляндия будет доигран 12 июня
    Все новости спорта

    Защитник сборной Финляндии: Главное, что обошлось. Эриксен был почти мертв

    Футбол Сборная Финляндии Сборная Дании Евро-2020 (2021) Происшествия Между тем Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Защитник сборной Финляндии Йере Уронен рассказал, как отреагировал на инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в первом матче на чемпионате Европы.

    Йере Уронен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йере Уронен

    Датский хавбек потерял сознание на поле и был доставлен в больницу после того, как врачам пришлось его реанимировать.

    Позже стало известно, что футболист пришел в сознание и даже позвонил партнерам по сборной.

  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
  • Сборная Финляндии обыграла со счетом 1:0 команду Дании в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • «Единственным желанием было помочь ему. Но единственное, чем мы могли помочь — это отойти в сторону и не мешать медикам спасать ему жизнь.

    Единственная важная новость за сегодня — это то что с Кристианом уже все хорошо. Все остальное для меня не важно.

    У меня у самого на стадионе была жена и ребенок… Даже не знаю, что сказать. Главное, что обошлось.

    Он был почти мертв. И мы решили, что бы ни решила Дания, мы ее поддержим. Они были готовы продолжать.

    Поэтому мы быстро собрались и пошли на поле. Долго сидели и ждали подтверждения», — передает слова Уронена Sport24.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Украина и Нидерланды порадуют результативным футболом?
  • Нидерланды — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
  • Сумеет ли оборона Хорватии сдержать Кейна?
  • Англия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли Циципас остановить Джоковича в финале «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.78
  • Экспресс дня 13 июня
  • Завтра в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры