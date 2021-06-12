Защитник сборной Финляндии: Главное, что обошлось. Эриксен был почти мертв

Защитник сборной Финляндиирассказал, как отреагировал на инцидент с полузащитником сборной Даниив первом матче на чемпионате Европы.

Датский хавбек потерял сознание на поле и был доставлен в больницу после того, как врачам пришлось его реанимировать.

Позже стало известно, что футболист пришел в сознание и даже позвонил партнерам по сборной.

«Единственным желанием было помочь ему. Но единственное, чем мы могли помочь — это отойти в сторону и не мешать медикам спасать ему жизнь.

Единственная важная новость за сегодня — это то что с Кристианом уже все хорошо. Все остальное для меня не важно.

У меня у самого на стадионе была жена и ребенок… Даже не знаю, что сказать. Главное, что обошлось.

Он был почти мертв. И мы решили, что бы ни решила Дания, мы ее поддержим. Они были готовы продолжать.

Поэтому мы быстро собрались и пошли на поле. Долго сидели и ждали подтверждения», — передает слова Уронена Sport24.