Бразилия обыграла Парагвай в отборе на ЧМ-2022, Аргентина сыграла вничью с Колумбией

В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Сборная Бразилии одержала гостевую победу над Парагваем — 2:0.

Уже на четвертой минуте ворота хозяев поразил Неймар. Второй гол в составе бразильцев забил Пакета, отличившийся на 93-й минуте.

Сборная Бразилии набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице южноамериканской группы первое место. Парагвай с 7 очками находится на шестой строчке.

Сборная Аргентины сыграла на выезде вничью с командой Колумбии — 2:2.

Аргентинцы уже к восьмой минуте забили два мяча. Отличились Кристиан Ромеро и Леандро Паредес.

Но колумбийцам удалось отыграться. На 51-й минуте забил Луис Муриэль, реализовавший пенальти, а на 94-й Мигель Борха.

Аргентина занимает второе место (12 очков), Колумбия (8) поднялась на пятую строчку.

📹 Todos los goles ⚽ y mejores momentos del partido por la fecha 8️⃣ entre @FCFSeleccionCol y @Argentina 🤩

🇨🇴 2 🆚 2 🇦🇷 #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/DPLwY5vQrz — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 9, 2021

Результаты остальных матчей

Эквадор — Перу 1:2

Венесуэла — Уругвай 0:0

Чили — Боливия 1:1