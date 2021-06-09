Бразилия обыграла Парагвай в отборе на ЧМ-2022, Аргентина сыграла вничью с Колумбией

Сборная Бразилии одержала гостевую победу над Парагваем — 2:0.
Уже на четвертой минуте ворота хозяев поразил Неймар. Второй гол в составе бразильцев забил Пакета, отличившийся на 93-й минуте.
Сборная Бразилии набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице южноамериканской группы первое место. Парагвай с 7 очками находится на шестой строчке.
Сборная Аргентины сыграла на выезде вничью с командой Колумбии — 2:2.
Аргентинцы уже к восьмой минуте забили два мяча. Отличились Кристиан Ромеро и Леандро Паредес.
Но колумбийцам удалось отыграться. На 51-й минуте забил Луис Муриэль, реализовавший пенальти, а на 94-й Мигель Борха.
Аргентина занимает второе место (12 очков), Колумбия (8) поднялась на пятую строчку.
📹 Todos los goles ⚽ y mejores momentos del partido por la fecha 8️⃣ entre @FCFSeleccionCol y @Argentina 🤩— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 9, 2021
🇨🇴 2 🆚 2 🇦🇷 #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/DPLwY5vQrz
Результаты остальных матчей
Эквадор — Перу 1:2
Венесуэла — Уругвай 0:0
Чили — Боливия 1:1
📊 Al cierre de las fechas 7️⃣ y 8️⃣, así quedó la tabla de clasificación de las #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/axrXpkR4UH— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 9, 2021