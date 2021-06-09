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    Бразилия обыграла Парагвай в отборе на ЧМ-2022, Аргентина сыграла вничью с Колумбией

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    В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

    Бразильцы одержали очередную победу
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    Бразильцы одержали очередную победу

    Сборная Бразилии одержала гостевую победу над Парагваем — 2:0.

    Уже на четвертой минуте ворота хозяев поразил Неймар. Второй гол в составе бразильцев забил Пакета, отличившийся на 93-й минуте.

    Сборная Бразилии набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице южноамериканской группы первое место. Парагвай с 7 очками находится на шестой строчке.

    Сборная Аргентины сыграла на выезде вничью с командой Колумбии — 2:2.

    Аргентинцы уже к восьмой минуте забили два мяча. Отличились Кристиан Ромеро и Леандро Паредес.

    Но колумбийцам удалось отыграться. На 51-й минуте забил Луис Муриэль, реализовавший пенальти, а на 94-й Мигель Борха.

    Аргентина занимает второе место (12 очков), Колумбия (8) поднялась на пятую строчку.

    Результаты остальных матчей

    Эквадор — Перу 1:2

    Венесуэла — Уругвай 0:0

    Чили — Боливия 1:1

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