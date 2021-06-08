СМИ: Сарри подписал контракт с «Лацио»

Маурицио Сарри Фото: globallookpress.com
Указано, что соглашение рассчитано на два года. Зарплата составит три миллиона евро в год + бонусы. Премия за выход в Лигу чемпионов составляет почти миллион евро.
В контракт будет включен пункт об автоматическом продлении соглашения еще на сезон.
62-летний Сарри находится без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020.
В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял «Челси», с которым стал обладателем Лиги Европы.