СМИ: Сарри подписал контракт с «Лацио»

Итальянский специалистзаключил контракт с римским, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Указано, что соглашение рассчитано на два года. Зарплата составит три миллиона евро в год + бонусы. Премия за выход в Лигу чемпионов составляет почти миллион евро.

В контракт будет включен пункт об автоматическом продлении соглашения еще на сезон.

62-летний Сарри находится без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020.

В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял «Челси», с которым стал обладателем Лиги Европы.