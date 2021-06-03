Турция — Молдавия: счет матча 2:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(2:0) в товарищеском матче, прошедшем в немецком Падерборне.

Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Хакан Чалханоглу отдал передачу пяткой и тем самым вывел Бурака Йылмаза на рандеву с голкипером, а нападающий «Лилля» не промахнулся.

На 77-й минуте прошел длиный пас верхом от Угурджана Чакыра на Дженгиза Ундера, который эту передачу обработал, убрал защитника и пробли в дальний — Челядник до мяча не дотянулся.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Турция — Молдавия 2:0 Голы: 1:0 Бурак Йилмаз (58'), 2:0 Дженгиз Ундер (77') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Кенан Караман, Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи, Умут Мераш, Бурак Йилмаз Молдавия: Дмитрий Челядник, Maxim Potirniche, Сергей Платика, Виталие Домашкан, Igor Arhirii, Ион Жардан, Александр Антонюк, Вадим Раца, Вячеслав Посмак

Для Турции эта встреча была заключительной перед началом Евро-2020. Молдавия в следующем товарищеском матче примет Азербайджан (6 июня).