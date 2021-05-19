«Челси» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги одержал победу над— 2:1.

В первом тайме Тимо Вернер дважды поразил ворота Каспера Шмейхеля, но не вписал свое имя в итоговый протокол, поскольку в первом случае забивал из офсайда, а во втором и вовсе протолкнул сферу в ворота рукой.

На 47-й минуте «синие» все же добились своего. Прошла подача с углового, мяч прилетел в центр вратарской к Антонио Рюдигеру, который удачно подставил ногу.

В середине второго тайма вновь о себе напомнил Вернер, заработавший пенальти после контакта с Уэсли Фофана. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Жоржиньо.

«Лисы» сократили отставание на 76-й минуте. Онинье Ндиди здорово обокрал Матео Ковачича, а затем сделал передачу в штрафную, откуда Келечи Инхеаначо в касание пробил в дальний нижний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Лестер 2:1 Голы: 1:0 Антонио Рюдигер (47'), 2:0 Жоржиньо (пенальти) (67'), 2:1 Келечи Ихеаначо (76') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Рис Джеймс, Жоржиньо, Н’Голо Канте (Матео Ковачич, 32'), Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта (Курт Зума, 88'), Тимо Вернер (Оливье Жиру, 90') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Келечи Ихеаначо, 60'), Марк Олбрайтон (Рикарду Перейра, 67'), Айосе Перес, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди Предупреждения: Айосе Перес (32'), Весли Фофана (82'), Сесар Аспиликуэта (87'), Вильфред Ндиди (89'), Эдуард Менди (90'), Рикарду Перейра (90'), Даниэль Амарти (90')

В турнирной таблице АПЛ «Челси» поднялся на третье место (67 очков), «Лестер» опустился на четвертое (66 очков).