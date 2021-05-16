«Вильярреал» — «Севилья»: счет 4:0, обзор голов

В матче 37 тура испанской Примерыне оставил шансов, победив у себя дома 4:0.

Хэт-триком отметился форвард «Желтых» Карлос Бакка. Еще гол забил Херард Морено.

Отметим, что на 53 минуте «Севилья» осталась в меньшинстве после удаления Диего Карлоса.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Севилья 4:0 Голы: 1:0 Карлос Бакка (34'), 2:0 Карлос Бакка (47'), 3:0 Херар Морено (66'), 4:0 Карлос Бакка (79') Вильярреал: Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Рамиро Фунес Мори, Альберто Морено (Коста Хауме, 82'), Даниэль Парехо (Франсис Коклен, 82'), Ману Тригерос, Мойсес Гомес, Йереми Пино (Даниэль Раба, 67'), Херар Морено (Алехандро Баэна, 81'), Карлос Бакка (Фер Ниньо, 81') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Иван Ракитич (Оливер Торрес, 69'), Алехандро Гомес (Неманья Гудель, 58'), Фернандо, Лукас Окампос (Франко Васкес, 78'), Сусо (Оскар Родригес, 69'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 58') Предупреждения: Диего Карлос (29'), Маркос Акунья (51'), Диего Карлос (52')

«Севилья» все равно остается в зоне Лиги чемпионов. У нее 74 очка. «Вильярреал» на 7 месте в таблице Примеры с 58 баллами на счету.

Результаты остальных матчей 37 тура Примеры:

«Алавес» — «Гранада» 4:2

«Бетис» — «Уэска» 1:0

«Валенсия» — «Эйбар» 4:1

«Кадис» — «Эльче» 1:3

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» 4:1

«Хетафе» — «Леванте» 2:1