«Беневенто» упустил победу над «Кротоне», «Сампдория» одолела«Удинезе»

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле сыграл вничью с «Кротоне» — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыли хозяева — гол забил Джанлука Лападула. На 90-й минуте за гостей отличился Сими.

Футбол. Италия. Серия А Беневенто — Кротоне 1:1 Голы: 1:0 Джанлука Лападула (13'), 1:1 Simy (90') Беневенто: Лоренцо Монтипо, Гаэтано Летиция, Камил Глик, Фабио Депаоли (Алессандро Туйя, 36'), Federico Barba, Джанлука Капрари (Брайан Дабо, 46'), Роберто Инсинье (Адольфо Гайч, 83'), Паскуале Скьяттарелла, Артур Ионицэ (Риккардо Импрота, 19'), Перпарим Хетемай, Джанлука Лападула Кротоне: Марко Феста, Владимир Големич, Лисандро Магальян, Лука Марроне (Педру Перейра, 46'), Лука Чигарини (Якопо Петриччоне, 67'), Ахмед Бенали (Милош Вулич, 67'), Сальваторе Молина, Niccolo Zanellato (Luis Rojas, 62'), Коффи Джиджи, Адам Уна (Денис Дрэгуш, 83'), Simy Предупреждения: Лука Марроне (15'), Лисандро Магальян (51'), Камил Глик (80'), Адольфо Гайч (88') Удаление: Владимир Големич (24')

Благодаря этому результату «Беневенто» набрал 32 очка, занимает 18-е место и отстает от спасительной 17-й строчки на 3 очка.

В заключительном туре коллектив Филиппо Индзаги 23 мая сыграет с «Торино», который и располагается выше «Беневенто» в таблице.

«Кротоне» ранее вылетел из Серии А. Команда с 22 очками находится на 19-м месте в таблице. Последний матч в сезоне она проведет с «Фиорентиной».

Календарь и таблица Серии А

В другом матче игрового дня «Удинезе» на своем поле уступил «Сампдории» — 0:1.