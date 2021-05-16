«Атлетик» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридскийв выездном матче 37-го тура чемпионата Испании обыгрализ Бильбао со счетом 1:0.

Гости открыли счет на 68-й минуте — розыгрыш углового дал результат. Не смогли баски выбить мяч из штрафной, у Каземиро вместо удара получился прострел на дальнюю штангу, где удачный рикошет от ноги Начо привёл к взятию ворот.

На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Рауль Гарсия в борьбе сыграл казалось чисто, но судья нашёл к чему придраться, показав вторую жёлтую карточку.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Начо Фернандес (68') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Хон Морсильо (Рауль Гарсия, 65'), Алехандро Беренгер, Дани Гарсия (Микель Весга, 65'), Унай Венседор (Ибай Гомес, 73'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 65'), Ойан Сансет (Унаи Лопес, 72') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 59'), Родриго (Эден Азар, 77') Предупреждения: Алехандро Беренгер (14'), Рауль Гарсия (79'), Иньиго Мартинес (80'), Начо Фернандес (82'), Федерико Вальверде (90') Удаление: Рауль Гарсия (89')

После 37-го тура «Реал» набрал 81 очко идет вторым в таблице Примеры, на 2 балла отставая от «Атлетико». «Атлетик» с 46 очками на 10-м месте.