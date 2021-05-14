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    Девять клубов получили лицензии для участия в ФНЛ

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    Комиссия РФС по лицензированию клубов выдала лицензии для участия в сезоне-2021/2022 девяти клубам ФНЛ, сообщает пресс-служба турнира.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Допуск до участия в турнире получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник».

    Было отказано в получении лицензии футбольному клубу «Динамо» Брянск. Еще одно заседание комиссии РФС по лицензированию клубов состоится сегодня, 14 мая. Не получившие лицензии клубы смогут обжаловать решение комиссии на заседании апелляционного комитета, которое пройдет 26 мая.

    Напомним, что ранее «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии, дающие право выступить в РПЛ.

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