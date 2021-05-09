«Хетафе» — «Эйбар»: счет 0:1, обзор голов

В 35 туре Примерына выезде победилсо счетом 1:0.

Гости получили шанс на 89 минуте благодаря пенальти. Его реализовал Ресио.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Эйбар 0:1 Гол: 0:1 Ресио Хосе (пенальти) (89') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене (Софьян Шакла, 26'), Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Давид Тимор, Аллан Ньом (Карлос Аленья, 90'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Angel Algobia, 90'), Хайме Мата, Энес Унал (Чема, 78') Эйбар: Марко Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Роберто Корреа, Анайц Арбилья, Папе Диоп, Эдуардо Экспозито (Ресио Хосе, 70'), Бриан Хиль, Мигель Атьенса, Серхи Энрич, Энрике Гарсия Предупреждения: Энрике Гарсия (40'), Папе Диоп (67'), Давид Тимор (82')

Победив второй раз подряд, «Эйбар» набрал 29 очков и теперь находится в одном пункте от спасительной 17 позиции. У «Хетафе» 34 очка и 15 позиция.