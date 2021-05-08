«Арсенал Тула» — «Рубин»: счет матча 2:4, обзор голов

Тульскийпотерпел домашнее поражение от казанского(2:4) в матче 29-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева, заработавшие штрафной на левом фланге. После навеса Коновалова в центр штрафной мяч был выбит, но на подборе оказался Ткачёв, который прошёл по флангу и навесил к дальней штанге на Хлусевича, а тот с острого угла пробил в касание с отскоком от газона мимо Дюпина.

На 32-й минуте туляки удвоили преимущество. Хлусевич обыграл Мусаева на правом фланге и навесил к линии вратарской, где Джорджевич в падении опередил Бегича и отправил мяч в сетку.

На 52-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. После навеса Йевтича со штрафного Старфельт оказался на газоне в результате борьбы с Ткачёвым, который получил вторую желтую карточку за фол в штрафной.

Деспотович разбежался и здорово пробил с «точки», отправив мяч под самую левую штангу. Шамов прыгнул в ту же сторону, но не дотянулся до мяча.

Счет сравнялся на 59-й минуте. Зотов навесил к центру поля, Деспотович выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Бакаева, который вырезал передачу на ход Макарову. Денис убежал от защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, отправив мяч в сетку с рикошетом от штанги.

На 66-й минуте «Рубин» вышел вперед. Йевтич навесил с углового к дальней штанге, Старфельт выпрыгнул на линии вратарской и головой вколотил мяч в сетку.

А на 89-й минуте Деспотович от центра поля навесил к углу штрафной «Арсенала» на Игнатьева, тот догнал мяч и в борьбе с соперником прострелил на Костюкова, который пробил из штрафной в правый верхний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Рубин 2:4 Голы: 1:0 Даниил Хлусевич (25'), 2:0 Лука Джорджевич (32'), 2:1 Джордже Деспотович (пенальти) (52'), 2:2 Денис Макаров (60'), 2:3 Карл Старфельт (66'), 2:4 Михаил Костюков (89') Арсенал Тула: Егор Шамов, Тарас Бурлак (Artem Sokol, 62'), Максим Беляев, Гиа Григалава, Роберт Бауэр, Горан Чаушич (Владислав Пантелеев, 77'), Игорь Коновалов (Evgeni Lutsenko, 87'), Даниил Хлусевич, Эванс Кангва (Кирилл Панченко, 77'), Сергей Ткачёв, Лука Джорджевич Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Александр Зуев, Георгий Зотов, Дарко Йевтич, Оливер Абильгор, Леон Мусаев (Иван Игнатьев, 41'), Джордже Деспотович, Денис Макаров (Филип Уремович, 90'), Солтмурад Бакаев (Михаил Костюков, 74') Предупреждения: Сергей Ткачёв (28'), Сергей Ткачёв (52'), Солтмурад Бакаев (54'), Лука Джорджевич (62'), Александр Зуев (63'), Георгий Зотов (79'), Даниил Хлусевич (81'), Гиа Григалава (90')

После этого матча туляки остались на тринадцатом месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка, а «Рубин» идет четвертым, у него 52 очка.

В следующем туре 16 мая «Арсенал» на чужом поле сыграет против «Уфы», а казанцы в тот же день примут «Ротор».