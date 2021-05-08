«Арсенал Тула» — «Рубин»: счет матча 2:4, обзор голов

Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева, заработавшие штрафной на левом фланге. После навеса Коновалова в центр штрафной мяч был выбит, но на подборе оказался Ткачёв, который прошёл по флангу и навесил к дальней штанге на Хлусевича, а тот с острого угла пробил в касание с отскоком от газона мимо Дюпина.
На 32-й минуте туляки удвоили преимущество. Хлусевич обыграл Мусаева на правом фланге и навесил к линии вратарской, где Джорджевич в падении опередил Бегича и отправил мяч в сетку.
На 52-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота. После навеса Йевтича со штрафного Старфельт оказался на газоне в результате борьбы с Ткачёвым, который получил вторую желтую карточку за фол в штрафной.
Деспотович разбежался и здорово пробил с «точки», отправив мяч под самую левую штангу. Шамов прыгнул в ту же сторону, но не дотянулся до мяча.
Счет сравнялся на 59-й минуте. Зотов навесил к центру поля, Деспотович выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Бакаева, который вырезал передачу на ход Макарову. Денис убежал от защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, отправив мяч в сетку с рикошетом от штанги.
На 66-й минуте «Рубин» вышел вперед. Йевтич навесил с углового к дальней штанге, Старфельт выпрыгнул на линии вратарской и головой вколотил мяч в сетку.
А на 89-й минуте Деспотович от центра поля навесил к углу штрафной «Арсенала» на Игнатьева, тот догнал мяч и в борьбе с соперником прострелил на Костюкова, который пробил из штрафной в правый верхний угол.
После этого матча туляки остались на тринадцатом месте в таблице РПЛ, набрав 23 очка, а «Рубин» идет четвертым, у него 52 очка.
В следующем туре 16 мая «Арсенал» на чужом поле сыграет против «Уфы», а казанцы в тот же день примут «Ротор».