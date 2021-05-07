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    «Милан» готов купить Влашича за 20 миллионов евро

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вновь попал в сферу интересов «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    По информации источника, «россонери» готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро. При этом отмечается, что до пандемии армейцы запросили за него 30 миллионов евро. В качестве альтернативы «Милан» рассматривает Родриго Де Пауля из «Удинезе».

    Напомним, 23-летний хорват имеет действующий контракт с ЦСКА до 30 июня 2024. Сейчас футболист восстанавливается от травмы.

    В сезоне-2020/21 Влашич провел 34 матча за ЦСКА, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

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