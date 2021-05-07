«Милан» готов купить Влашича за 20 миллионов евро

Полузащитниквновь попал в сферу интересов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро. При этом отмечается, что до пандемии армейцы запросили за него 30 миллионов евро. В качестве альтернативы «Милан» рассматривает Родриго Де Пауля из «Удинезе».

Напомним, 23-летний хорват имеет действующий контракт с ЦСКА до 30 июня 2024. Сейчас футболист восстанавливается от травмы.

В сезоне-2020/21 Влашич провел 34 матча за ЦСКА, на его счету 12 голов и 6 результативных передач.