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    Сборная КНДР отказалась проводить в Южной Корее матчи отбора ЧМ-2022

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    Сборная КНДР не будет участвовать в азиатских отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, которые должны пройти в июне в Южной Корея, сообщает телеканал KBC.

    Футболист сборной КНДР
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    Футболист сборной КНДР

    По данным источника, Пхеньян направил соответствующее уведомление в Азиатскую футбольную конфедерацию. В качестве причины отмены Футбольная ассоциация КНДР назвала опасения по поводу коронавирусной инфекции.

    Сборные КНДР и Южной Кореи входят в группу H во втором раунде азиатского отбора на чемпионат мира 2022 года, наряду с командами Туркмении, Ливана и Шри-Ланки. Южная Корея была выбрана в качестве страны-хозяйки оставшихся матчей группы H.

    В каждой из восьми групп по пять сборных. Победитель каждой группы и четыре лучшие команды по количеству очков, занявшие вторые места, пройдут в третий раунд.

    Второй раунд начался в сентябре 2019 года и должен был возобновиться в марте 2020 года после задержки из-за пандемии, однако большинство матчей были перенесены на июнь этого года. Азиатская футбольная конфедерация отказалась от прежнего формата домашних и выездных матчей и решила, что пять членов каждой группы должны собраться в одной стране, чтобы завершить все оставшиеся матчи с 31 мая по 15 июня этого года.

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