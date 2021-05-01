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    «Реал» обыграл «Осасуну» в Мадриде

    «Реал» — «Осасуна»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Осасуной» (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 76-й минуте. Иско закрутил мяч с углового к дальнему углу вратарской, где выше всех выпрыгнул Милитао, головой по красивой дуге переправивший мяч в ближнюю девятку.

    А спустя четыре минуты Бензема прошёл полполя и от дуги штрафной вырезал передачу к воротам. Мяч чуть задел ногу кого-то из защитников и прикатился к Каземиро, который отправил его в левый нижний угол, а совершенно не ожидавший этого Эррера не успел переложиться и прыгнуть.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Осасуна 2:0
    Голы: 1:0 Эдер Милитао (76'), 2:0 Каземиро (80') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Рафаэль Варан (Начо Фернандес, 46'), Марсело (Мигель Гутьеррес, 64'), Альваро Одриосола, Эден Азар (Иско, 72'), Марко Асенсио (Серхио Аррибас, 83'), Каземиро, Antonio Blanco, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 64') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес, Роберто Торрес (Энрике Барха, 81'), Лукас Торро (Хонатан Родригес, 84'), Хон Монкайола, Эсекьель Авила (Анте Будимир, 64'), Рубен Гарсия (Адриан Лопес, 81'), Хави Мартинес (Дарко Брашанац, 64') Предупреждения: Хави Мартинес (55'), Ойер Оласабаль (55')

    Команда Зинедина Зидана с 74 очками продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» с 40 очками идет 11-й.

    В следующем туре «Реал» сыграет с «Севильей» 9 мая, а «Осасуна» днем ранее встретится с «Атлетиком».

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