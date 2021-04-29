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    Почеттино: Голы «Манчестер Сити» — случайность

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:2).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы видели сегодня два разных тайма. В первом тайме мы хорошо сыграли. Мы создавали моменты и заслуженно вышли вперед, а после перерыва лучше был "Сити". Забитые ими голы стали случайностью, но они создавали больше, чем мы. В итоге каждая команда провела по одному хорошему тайму.

    Мы разочарованы двумя пропущенными мячами. Трудно принять то, что это произошло в полуфинале. Но во втором тайме "Сити" сыграл стабильнее. Было нелегко справляться с ними. Они действовали чуть более агрессивно. Нам было нелегко возвращать себе мяч.

    В футболе нужно верить. Противостояние возобновится через шесть дней. Мы должны постараться забить и победить. Конечно, мы ощущаем давление, но нужно стараться», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

    Ответная встреча пройдет 4 мая в Манчестере.

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