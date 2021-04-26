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    «Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»

    «Лестер» — «Кристал Пэлас»: счет 2:1, обзор голов

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    «Лестер» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, одержав вторую победу подряд.

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    Первыми забили гости. Автором гола стал Уилфред Заа. После перерыва «Лисы» смогли сравнять счет благодаря точному удару в «девятку» от Тимоти Кастаня.

    Победный мяч в игре забил форвард Килечи Ихеаначо на 80 минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Кристал Пэлас 2:1
    Голы: 0:1 Уилфрид Заха (12'), 1:1 Тимоти Кастань (50'), 2:1 Келечи Ихеаначо (80') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Айосе Перес, 70'), Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Люк Томас (Марк Олбрайтон, 70'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Лука Миливоевич (Джеймс Маккарти, 83'), Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд (Джеффри Шлупп, 85'), Джордан Айю (Эндрос Таунсенд, 78'), Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке Предупреждение: Жайро Ридевальд (18')

    «Лестер» остается на третьем месте, имея 62 очка. Отрыв от «Челси» составляет 4 пункта. «Кристал Пэлас» идет на 13 позиции с 38 баллами. Это второе поражение «Орлов» подряд.

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