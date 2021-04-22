Гвардиола: Победа в чемпионате Англии важнее всего

Главный тренерподвел итоги матча 32-го тура АПЛ с(2:1).

«Мы играли очень хорошо. После того, как случилось удаление у нас и после того, как поле покинул Мэтти Кэш, игра была очень хороша. Мы контролировали игру, когда составы стали равными. Стоунз не успевал к мячу, но намерения сфолить у него не было.

Я рад, что мы победили. В случае поражения я остался бы недоволен, однако мы были хороши. Фоден растет, его влияние на игру колоссально. Он превращается в очень серьезного футболиста. Прямо сейчас он становится все важнее и важнее для нашей команды, особенно у ворот соперника. Победа в чемпионате Англии важнее всего», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Подопечные Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 баллов.