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    Гвардиола: Победа в чемпионате Англии важнее всего

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 32-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы играли очень хорошо. После того, как случилось удаление у нас и после того, как поле покинул Мэтти Кэш, игра была очень хороша. Мы контролировали игру, когда составы стали равными. Стоунз не успевал к мячу, но намерения сфолить у него не было.

    Я рад, что мы победили. В случае поражения я остался бы недоволен, однако мы были хороши. Фоден растет, его влияние на игру колоссально. Он превращается в очень серьезного футболиста. Прямо сейчас он становится все важнее и важнее для нашей команды, особенно у ворот соперника. Победа в чемпионате Англии важнее всего», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

    Подопечные Гвардиолы в 33 матчах набрали 77 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 11 баллов.

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