Рахимов: Мирное сосуществование лиг невозможно, всё упирается в деньги

Российский тренервысказал мнение о причинах формирования европейской Суперлиги.

«Всё упирается в финансы, большие клубы имеют большие бюджеты, у них очень дорогие футболисты.

У меня другой вопрос. Эта лига наверняка организуется на долгие годы, так у меня вопрос: откуда они будут питаться новыми игроками? Где они их будут брать?

Здесь и та, и другая сторона борются за финансы. Для клубов это возможность восстановить свой бюджет. Мирное сосуществование лиг невозможно, всё упирается в деньги.

Думаю, что первый шаг со стороны Суперлиги сделан, но меня интересуют следующие шаги. Думаю, что на текущий момент это — тупик», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Среди основателей Суперлиги — «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Милан», «Ювентус» и «Интер».