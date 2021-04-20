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    Рахимов: Мирное сосуществование лиг невозможно, всё упирается в деньги

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    Российский тренер Рашид Рахимов высказал мнение о причинах формирования европейской Суперлиги.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Всё упирается в финансы, большие клубы имеют большие бюджеты, у них очень дорогие футболисты.

    У меня другой вопрос. Эта лига наверняка организуется на долгие годы, так у меня вопрос: откуда они будут питаться новыми игроками? Где они их будут брать?

    Здесь и та, и другая сторона борются за финансы. Для клубов это возможность восстановить свой бюджет. Мирное сосуществование лиг невозможно, всё упирается в деньги.

    Думаю, что первый шаг со стороны Суперлиги сделан, но меня интересуют следующие шаги. Думаю, что на текущий момент это — тупик», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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