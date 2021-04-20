Лахиялов: Топ-клубы хотят меньше колесить по Восточной Европе, в том числе России

Экс-нападающий «Анжи»прокомментировал создание Суперлиги, в которую вошли 12 европейских топ-клубов из Англии, Испании и Италии.

«Запуск Суперлиги станет революцией в клубном футболе. Если ряд топ-клубов выйдет из Лиги чемпионов, то интерес к ней резко упадет и она превратится в турнир, который будет, наверное, лишь немного престижней Лиги Европы.

А какой сейчас интерес к Лиге Европы, вы и сами знаете. Болельщики в основном начинают смотреть её с четвертьфиналов и полуфиналов — на более ранних стадиях она мало кого цепляет.

Судя по всему, главный аргумент топ-клубов в пользу создания Суперлиги — это финансовая составляющая.

Видимо, так они хотят больше зарабатывать, играть меньше проходных матчей и меньше колесить по Восточной Европе, в том числе по России.

Руководству УЕФА надо задумываться, какие шаги стоит предпринять в такой ситуации, тем более что оно задумало третий еврокубок — Лигу конференций, которая будет вызывать у болельщиков и спонсоров еще меньше интереса, чем Лига Европы», — заявил Лахиялов «Еврофутболу».

Среди основателей Суперлиги — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Милан», «Ювентус» и «Интер».