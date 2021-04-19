Колосков: Из российских клубов никто не смог бы играть в Суперлиге

Почетный президент РФСсчитает, что ни один из российских клубов не смог бы играть в европейской Суперлиге.

«Если я скажу, что верю в создание Суперлиги, значит поддерживаю эту инициативу. Хотя я категорически против. А если скажу, что не верю, значит не понимаю сути происходящего. Это крайне нежелательное решение для всего европейского и мирового футбола.

Конечно, это затронет российский футбол. Во-первых, Лига чемпионов, которая будет проводиться в этих условиях, потеряет значимость. Россия больше не увидит сильнейших команд.

Во-вторых, значительно уменьшатся призовые за участие в Лиге чемпионов. Все спонсорские деньги уйдут в Суперлигу.

Все это несет негативные последствия для клубов, с точки зрения как зрелищности, так и финансов.

Из российских клубов никто бы не смог там играть. В теории все возможно, но на сегодняшний день я не вижу перспектив для наших команд», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.