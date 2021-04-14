«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

Встреча, которая прошла в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Уже на 15-й минуте хозяевам удалось выйти вперед. Джуд Беллингхэм подобрал мяч в чужой штрафной площади и мягким ударом направил мяч точно в верхний угол.
На 52-й минуте «горожане» получили право на пенальти, когда Эмре Джан пытался сыграть головой, но мяч отскочил ему в руку. Рияд Марез с «точки» сильно пробил в правый от себя угол, а Марвин Хиц просто не дотянулся до игрового снаряда.
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Окончательный результат на 75-й минуте установил Фил Фоден, который из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол, застав Хица врасплох.
Поскольку на своем поле «Манчестер Сити» тоже победил 2:1, именно английская команда вышла в полуфинал, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».