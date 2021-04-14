«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

одержал победу над дортмундскойв ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Уже на 15-й минуте хозяевам удалось выйти вперед. Джуд Беллингхэм подобрал мяч в чужой штрафной площади и мягким ударом направил мяч точно в верхний угол.

На 52-й минуте «горожане» получили право на пенальти, когда Эмре Джан пытался сыграть головой, но мяч отскочил ему в руку. Рияд Марез с «точки» сильно пробил в правый от себя угол, а Марвин Хиц просто не дотянулся до игрового снаряда.

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Окончательный результат на 75-й минуте установил Фил Фоден, который из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол, застав Хица врасплох.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Боруссия Д — Манчестер Сити 1:2 Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (15'), 1:1 Рияд Марез (пенальти) (55'), 1:2 Филип Фоден (75') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Steffen Tigges, 81'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Махмуд Дахуд (Торган Азар, 75'), Джуд Беллингхэм (Юлиан Брандт, 81'), Эмре Джан, Эрлинг Холанн, Марко Ройс, Ансгар Кнауфф (Джованни Рейна, 68') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез (Рахим Стерлинг, 88'), Филип Фоден Предупреждение: Джуд Беллингхэм (40')

Поскольку на своем поле «Манчестер Сити» тоже победил 2:1, именно английская команда вышла в полуфинал, где сыграет с «Пари Сен-Жермен».