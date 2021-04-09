СМИ: Кокорин не сыграет с «Аталантой» и «Сассуоло»

Нападающий «Фиорентины»не примет участия в ближайших матчах чемпионата Италии, сообщает «Спорт-Экспресс»

По информации источника, у россиянина травма прямой мышцы бедра. Пресс-служба «Фиорентины» рассказала, что до 8 апреля Кокорин занимался по индивидуальной программе.

Россиянин не примет участия в домашней игре 30-го тура с «Аталантой» (11 апреля).

Также с высокой долей вероятности форвард не поможет команде в гостевом матче 31-го тура против «Сассуоло» (17 апреля).

Россиянин не выходил на поле с 3 марта, когда получил травму в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2).

Всего в нынешнем сезоне он провел за «Фиорентину» 3 матча, но не смог отметиться результативными действиями.