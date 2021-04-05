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    Гол Дембеле принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

    «Барселона» — «Вальядолид»: счет 1:0, обзор гола

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    «Барселона» в 29 туре испанской Примеры с трудом обыграла «Вальядолид» (1:0).

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Единственный гол в составе «Барсы» забил Усман Дембеле на 90 минуте поединка. При этом нужно отметить, что «Вальядолид» с 79 минуты стал играть в меньшинстве после удаления Оскара Плано.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Вальядолид 1:0
    Гол: 1:0 Усман Дембеле (90') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Френки де Йонг, Оскар Мингуэза (Рональд Араухо, 63'), Серджино Дест (Рики Пуч, 87'), Серхио Бускетс (Мартин Брайтвайт, 64'), Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 63'), Лионель Месси, Педри (Илаш Мориба, 77'), Жорди Альба, Усман Дембеле Вальядолид: Хорди Масип, Санчес Хавьер, Бруно Гонсалес, Лукас Оласа, Оскар Плано, Рубен Алькарас, Роке Меса, Сайди Джанко (Пабло Эрвияс, 65'), Начо Мартинес, Кенан Кодро (Вальдо Рубио, 85'), Серхио Гвардиола (Маркос де Соуза, 77') Предупреждения: Антуан Гризманн (28'), Бруно Гонсалес (40'), Оскар Мингуэза (43'), Серхио Гвардиола (73'), Хорди Масип (80'), Мартин Брайтвайт (84') Удаление: Оскар Плано (79')

    После победы «Барселона» имеет 65 очков и отстает от «Атлетико» всего на один пункт. «Вальядолид» остался с 27 баллами и находится в трех пунктах от зоны вылета.

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