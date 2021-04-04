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    Олич: До начала игры многие отдавали нам победу, но такие матчи самые тяжелые

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    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    «Я знал, что сегодня будет нелегко. Моя команда практически за дня дня до матча прилетела в Москву. На первой тренировке со мной была только половина игроков.

    Было видно, что футболисты устали после проведенных матчей и долгой дороги. Но наш настрой сегодня был как положено. Мы создали много хороших моментов.

    Не все моменты мы смогли забить. Самое главное, что они были и то, что мы смогли заработать три очка. Теперь будем готовиться к следующему матчу, который состоится через четыре дня.

    Сказалось ли на качестве игры то, что много футболистов было в сборных? Да, к сожалению, у нас сегодня травму получил еще один игрок, который выступал за свою сборную. Он [Хердур Магнуссон] прилетел в пятницу уставшим, немного тренировался.

    Но сегодня у него была большая нагрузка, поэтому случилась травма. Мне сказали, что у него серьезное повреждение. Жаль, что мы сегодня потеряли очень важного игрока.

    Я был удивлен количеству наших болельщиков. Казалось, что мы играем дома. Для меня было важно, что нас поддерживало столько фанатов. Поздравляю всех.

    Думаю, что на нашем стадионе болельщиков будет еще больше. Сегодня они были 12-м игроком. Я слышал, как они кричали мне и видел баннер. Это очень эмоциональный момент.

    После двух поражений было очень важно сегодня выиграть. До начала игры многие отдавали нам победу, но такие матчи самые тяжелые.

    Сегодня было недостаточно просто выйти на поле. Каждый может выиграть. В последнее время было много матчей, когда слабенькая команда побеждала более сильную», — цитирует Олича Sportbox.ru.

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