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    «Сассуоло» сыграет против «Ромы» без игроков, которые ездили в сборные

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    Руководство «Сассуоло» приняло решение не допускать к тренировкам футболистов, которые вернулись из своих национальных сборных, сообщает официальный сайт клуба.

    Каан Айхан
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    Каан Айхан

    Ближайший матч Серии А пропустит не только турецкий защитник Каан Айхан, сдавший положительный тест на коронавирус, но и футболисты сборной Италии Джан Марко Феррари и Мануэль Локателли.

    Такое решение принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом защитника итальянской национальной команды и «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

    Встреча 29-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Рома» запланирована на субботу 3 апреля. Феррари и Локателли не смогут сыграть против римлян даже в том случае, если сдадут отрицательные тесты на COVID-19.

    В данный момент команда Роберто Де Дзерби занимает в серии А седьмое место, набрав 39 очков в 27 матчах.

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