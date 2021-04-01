«Сассуоло» сыграет против «Ромы» без игроков, которые ездили в сборные

Каан Айхан Фото: globallookpress.com
Ближайший матч Серии А пропустит не только турецкий защитник Каан Айхан, сдавший положительный тест на коронавирус, но и футболисты сборной Италии Джан Марко Феррари и Мануэль Локателли.
Такое решение принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом защитника итальянской национальной команды и «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
Встреча 29-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Рома» запланирована на субботу 3 апреля. Феррари и Локателли не смогут сыграть против римлян даже в том случае, если сдадут отрицательные тесты на COVID-19.
В данный момент команда Роберто Де Дзерби занимает в серии А седьмое место, набрав 39 очков в 27 матчах.