Дибала — о нарушении карантина: Это была не вечеринка, но я в любом случае был неправ

Нападающий «Ювентуса»извинился за посещение вечеринки, которую организовал у себя дома его одноклубник

В Турине подобные собрания запрещены на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.

«Я знаю, что в такой сложный для мира момент из-за COVID-19 было бы лучше не совершать ошибок, но я был неправ, решив остаться на ужин.

Это была не вечеринка, но я в любом случае допустил ошибку и приношу извинения», — написал Дибала в сториз своего инстаграма.

По данным СМИ, «Ювентус» может отстранить Дибалу, Маккенни, и Артура, который также посещал вечеринку, от матча 29-го тура Серии с «Торино», который состоится 3 апреля.