Дибала, Артур и Маккенни могут пропустить туринское дерби из-за нарушения карантина

Игроков туринского «Ювентуса»ждет серьезное наказание за нарушение карантина, сообщает Football Italia

По данным источника, футболистов оштрафуют и могут исключить из состава на матч 29-го тура серии А против «Торино», который состоится 3 апреля.

Дибала и Артур посетили вечеринку, которую организовал у себя дома его одноклубник Уэстон Маккенни, на которой присутствовало 10-20 человек.

В Турине подобные собрания запрещены на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим соседи вызвали полицию, но приехавших на место полицейских около часа не пускали в дом.

По данным итальянских СМИ, руководство клуба в гневе из-за поведения игроков, и они точно будут наказаны.

Артур пропустил бы матч с «Торино» и так, потому что он травмирован. Пауло Дибала мог вернуться в заявку «Юве» впервые за два месяца, восстановившись от повреждения.

До этого стало известно, что во время паузы на матчи сборных положительный тест сдали два игрока команды — защитник Мерих Демирал и Леонардо Бонуччи.