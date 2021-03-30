Голландия разгромила Гибралтар, Турция упустила победу над Латвией

одержала гостевую победу над(7:0) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе G.

В первом тайме отличился Стивен Бергейс. После перерыва голландцы отправили в ворота хозяев еще шесть мячей.

Голами отметились Люк де Йонг, Мемфис Депай (дважды), Жоржиньо Вейналдум, Дониелл Мален и Донни ван де Бек.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Гибралтар — Нидерланды 0:7 Голы: 0:1 Стивен Бергёйс (42'), 0:2 Люк де Йонг (55'), 0:3 Мемфис Депай (61'), 0:4 Жоржиньо Вейналдум (62'), 0:5 Дониелл Мален (64'), 0:6 Донни ван де Бек (85'), 0:7 Мемфис Депай (88') Гибралтар: Дэйл Коулинг (Кайл Голдвин, 74'), Итан Джолли (Antony Moulds, 81'), Джек Сержант, Скотт Уайзмен, Рой Чиполина, Аймен Муэли, Лу Джон Эннсли (Грэм Торилья, 73'), Ли Кашаро (Julian Valarino, 81'), Киан Ронан (Эрин Барнетт, 41'), Лиам Уолкер, Андре Тжей де Барр Нидерланды: Тим Крул, Маттейс де Лигт, Овен Вейндал, Дейли Блинд (Дониелл Мален, 54'), Дензел Дюмфрис (Райан Гравенберх, 46'), Дави Классен (Донни ван де Бек, 76'), Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Стивен Бергёйс (Калвин Стенгс, 81'), Люк де Йонг (Райан Бабель, 81') Предупреждения: Киан Ронан (31'), Дави Классен (38'), Андре Тжей де Барр (90'), Райан Гравенберх (90')

В другом матче группы сборная Турции на своем поле упустила победу над командой Латвии — 3:3.

В составе хозяев отличились Кенан Караман, Хакан Чалханоглу и Бурак Йылмаз с пенальти.

За гостей забивали Робертс Савалниенс, Роберт Улдрикис и Давис Икауниекс. Отметим, что к 58-й минуте турки вели со счетом 3:1, однако позволили гостям отыграться.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Турция — Латвия 3:3 Голы: 1:0 Кенан Караман (2'), 2:0 Хакан Чалханоглу (33'), 2:1 Робертс Савалниекс (35'), 3:1 Бурак Йилмаз (пенальти) (52'), 3:2 Роберт Ульдрикис (58'), 3:3 Davis Ikaunieks (79') Турция: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр, Чаглар Сёюнджю, Озан Кабак, Джанер Эркин (Оркун Кёкчю, 83'), Окай Йокушлу, Озан Туфан (Дениз Тюрюдж, 83'), Хакан Чалханоглу (Умут Мераш, 65'), Юсуф Язиджи (Тайлан Антальяли, 66'), Кенан Караман (Энес Унал, 73'), Бурак Йилмаз Латвия: Павел Штейнбор, Марцис Ошс, Антон Черномордый, Райвис Юрковскис, Владислав Фёдоров, Эдуард Эмсис, Кристерс Тоберс, Янис Икаунекс (Davis Ikaunieks, 65'), Робертс Савалниекс (Алвис Яунземс, 90'), Андрей Цыганик (Владимир Камеш, 46'), Роберт Ульдрикис (Raimonds Krollis, 73') Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (55'), Владимир Камеш (68'), Эдуард Эмсис (71'), Энес Унал (90'), Владислав Фёдоров (90'), Дениз Тюрюдж (90')

Еще в одном матче группы G сборная Черногории уступила команде Норвегии — 0:1.

Единственный мяч на 35-й минуте забил Александр Серлот.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Черногория — Норвегия 0:1 Гол: 0:1 Александр Сёрлот (35') Черногория: Милан Миятович, Игор Вуячич, Жарко Томашевич, Стефан Савич, Адам Марушич (Фатос Бечирай, 88'), Душан Лагатор (Владимир Йовович, 63'), Сеад Хакшабанович (Александар Болевич, 81'), Небойша Косович (Igor Ivanovic, 80'), Александар Шчекич, Uros Djurdjevic (Дино Исламович, 63'), Стеван Йоветич Норвегия: Руне Альменнинг Ярстейн, Стиан Грегерсен, Кристоффер Вассбакк Аер, Биргер Мелинг, Йонас Свенссон (Юлиан Рюэрсон, 66'), Патрик Берг (Фредрик Мидтше, 66'), Мохамед Эльюнуссип (Стефан Страндберг, 90'), Мортен Торсби, Александр Сёрлот, Мартин Эдегор (Мартин Линнес, 81'), Эрлинг Холанн (Джошуа Кинг, 80') Предупреждения: Александр Сёрлот (81'), Стефан Страндберг (90')

Группа G: 1. Турция — 7 очков, 2. Голландия — 6, 3. Черногория — 6, 4. Норвегия — 6, 5. Латвия — 1, 6. Гибралтар — 0.

В четвертом туре 1 сентября Турция дома примет Черногорию, Латвия также на своем поле сыграет с Гибралтаром.