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    Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы колена и может не сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не сыграет за сборную Польши в гостевом матче с командой Англии в отборе на ЧМ-2022, сообщает Goal.com.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    В игре с Андоррой (3:0) в минувшее воскресенье Левандовски получил повреждение колена. Лидер польской команды покинул поле в середине второго тайма.

    Изначально главный тренер сборной Польши Паулу Соуза предполагал, что у Левандовски всего лишь небольшой ушиб. Но позже стало ясно, что в ближайшие дни форвард не сможет играть.

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    • На данный момент неизвестно, сколько времени Левандовски потребуется на восстановление.

    На следующей неделе «Бавария» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 7 апреля в Мюнхене.

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