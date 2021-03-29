Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы колена и может не сыграть с «ПСЖ» в ЛЧ

Нападающий «Баварии»не сыграет за сборную Польши в гостевом матче с командой Англии в отборе на ЧМ-2022, сообщает Goal.com.

В игре с Андоррой (3:0) в минувшее воскресенье Левандовски получил повреждение колена. Лидер польской команды покинул поле в середине второго тайма.

Изначально главный тренер сборной Польши Паулу Соуза предполагал, что у Левандовски всего лишь небольшой ушиб. Но позже стало ясно, что в ближайшие дни форвард не сможет играть.

На данный момент неизвестно, сколько времени Левандовски потребуется на восстановление.

На следующей неделе «Бавария» сыграет на своем поле против «Пари Сен-Жермен» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 7 апреля в Мюнхене.