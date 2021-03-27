Сербия — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

Составы команд:
«Сербия»: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Стефан Митрович, Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Дарко Лазович, Александр Митрович, Душан Влахович.
«Португалия»: Антони Лопеш, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Седрик Суареш, Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Сержиу Оливейра, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота.
Предыдущий матч соперников: «Сербия» — «Португалия» 2:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сербия» — «Португалия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Португалия» со счетом 1:3.
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