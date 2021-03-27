Сербия — Португалия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

В 22:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Сербия»: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Стефан Митрович, Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Дарко Лазович, Александр Митрович, Душан Влахович.

«Португалия»: Антони Лопеш, Рубен Диаш, Жозе Фонте, Жоау Канселу, Седрик Суареш, Бруну Фернандеш, Перейра Данилу, Сержиу Оливейра, Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Диогу Жота.

Предыдущий матч соперников: «Сербия» — «Португалия» 2:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Португалия» со счетом 1:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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