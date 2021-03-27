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    Сможет ли Португалия выиграть на поле Сербии?

    Сербия — Португалия. Прогноз и ставка (к. 2.55) на матч отбора ЧМ-2022 по футболу 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Португалия
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    Сборная Сербии сыграет на своем поле против команды Португалии в рамках второго тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 27 марта в Белграде, начало — в 22:45 мск. Сербия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 27 Марта 2021 года
    Сербия
  • Белград
    •  Сербия 22:45 Португалия Португалия
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
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    Сербия

    Сербы стартовали в отборе с домашней победы над сборной Ирландии. И это действительно очень большой успех, тем более с учетом того, что ирландцы первыми забили.

    В первую очередь, сборная Сербии показала хорошую игру в атаке. Забить три мяча осторожной и физически мощной Ирландии задача не самая простая. Автором дубля стал Александр Митрович, еще один мяч в активе Душана Влаховича.

    Но при этом, конечно, есть и не очень позитивный момент. Два пропущенных гола от Ирландии свидетельствуют о том, что сербская оборона явно не может похвастаться надежностью.

    В 2020-м сборная Сербии сохранила себе место во втором по силе дивизионе Лиги наций, в том числе благодаря крупной победе над Россией (5:0). Но это мелочи по сравнению с неудачей в плей-офф отбора на Евро. Сербы в решающем матче проиграли Шотландии в серии пенальти.

    Португалия

    Тем временем Португалия в первом туре квалификации на чемпионат мира одержала победу над Азербайджаном.

    Португальцы устроили осаду ворот соперника, но в итоге выиграли всего лишь со счетом 1:0 благодаря автоголу азербайджанского игрока. В этом плане команда Фернанду Сантуша разочаровала. Как правило, Португалия в таких матчах побеждает намного увереннее, но здесь мяч откровенно не шел в ворота.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В прошлом году Португалия проиграла только один матч — домашний против Франции в рамках Лиги наций. В остальных же встречах действующие чемпионы Европы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью (0:0 с Испанией в товарищеской игре и 0:0 против Франции в Париже).

    За последние два с половиной года Португалия лишь однажды проиграла в гостях. Это случилось в октябре 2019 года в матче против Украины.

    Прогноз и ставка

    На Сербию в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу Португалии — за 1.82.

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    Сербия и Португалии оказались в одной отборочной группе второй раз подряд. В 2019 году они играли друг с другом в квалификации Евро-2020. И тогда сербам удалось сыграть вничью в Португалии, но домашний матч против команды Криштиану Роналду завершился для них с неприятным счетом 2:4.

    Скорее всего, в ближайшем матче тоже выиграет Португалия. Сербия очень неплохо сыграла против Ирландии, но все-таки два пропущенных мяча от такого соперника это чересчур много.

    И наверняка все то, что у Португалии не залетело в игре с Азербайджаном, получит Сербия.

    Ставка — победа Португалии с форой (-1,0) за 2.55.

    А также ставка на тотал Португалии больше 1,5 за 1.88.

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