Ирландия — Люксембург. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

В 22:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Ирландия»: Gavin Bazunu, Шеймус Коулман, Киран Кларк, Dara O'Shea, Энда Стивенс, Jason Knight, Мэтт Доэрти, Джош Каллен, Алан Браун, Джеймс Коллинз, Каллум Робинсон.

«Люксембург»: Антони Морис, Максим Шано, Энес Махмутович, Лоран Жанс, Кристофер Мартинс, Венсан Тиль, Оливье Тилл, Леандро Баррейро Мартинс, Майкл Сантос, Данель Синани, Жерсон Родригес.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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