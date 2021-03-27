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    Ирландия — Люксембург. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

    «Ирландия» — «Люксембург». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Ирландии Сборная Люксембурга
    В 22:45 в группе A отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч «Ирландия» — «Люксембург».

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    Составы команд:

    «Ирландия»: Gavin Bazunu, Шеймус Коулман, Киран Кларк, Dara O'Shea, Энда Стивенс, Jason Knight, Мэтт Доэрти, Джош Каллен, Алан Браун, Джеймс Коллинз, Каллум Робинсон.

    «Люксембург»: Антони Морис, Максим Шано, Энес Махмутович, Лоран Жанс, Кристофер Мартинс, Венсан Тиль, Оливье Тилл, Леандро Баррейро Мартинс, Майкл Сантос, Данель Синани, Жерсон Родригес.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ирландия» — «Люксембург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ирландия» со счетом 1:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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