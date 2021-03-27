Ирландия сыграет на своем поле с Люксембургом в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия

Сборная Ирландии неудачно стартовала в квалификации на чемпионат мира 2022 года. В гостевом поединке против Сербии она проиграла со счетом 2:3.

Напомним, что ирландцы тоже не отобрались на Евро, заняв третье место в группе (13 очков) после Швейцарии (17) и Дании (16).

В Лиге наций «зелёная армия» также провалилась, ни одного из 6-ти матчей не выиграла и 3 раза проиграла (разница мячей1-4), заняв по итогу в группе 3-е место после Уэльса (16) и Финляндии (12).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В ноябре ирландцы на выезде проиграли Англии (0:3) в товарищеском матче и в Лиге наций уступили Уэльсу (0:1) в гостях, а с Болгарией дома поделили очки — 1:1.

Люксембург

Сборная Люксембурга еще не проводила матчей в отборе на мундиаль 2022 года. В товарищеской встрече она уступила Катару с результатом 0:1.

Коллектив не сумел пробиться на чемпионат Европы 2020 года, который состоится ближайшим летом, заняв четвертое место в своей группе.

В Лиге наций команда с 10 набранными пунктами расположилась на второй позиции в своем квартете, проигрыв первой Черногории три очка.

В четырех предыдущих матчах во всех турнирах сборная не знает побед при одной ничьей и трех поражениях. Предыдущая победа датирована 13 октября против Черногории (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — Ирландия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.