Ирландия
Сборная Ирландии неудачно стартовала в квалификации на чемпионат мира 2022 года. В гостевом поединке против Сербии она проиграла со счетом 2:3.
Напомним, что ирландцы тоже не отобрались на Евро, заняв третье место в группе (13 очков) после Швейцарии (17) и Дании (16).
В Лиге наций «зелёная армия» также провалилась, ни одного из 6-ти матчей не выиграла и 3 раза проиграла (разница мячей1-4), заняв по итогу в группе 3-е место после Уэльса (16) и Финляндии (12).
В ноябре ирландцы на выезде проиграли Англии (0:3) в товарищеском матче и в Лиге наций уступили Уэльсу (0:1) в гостях, а с Болгарией дома поделили очки — 1:1.
Люксембург
Сборная Люксембурга еще не проводила матчей в отборе на мундиаль 2022 года. В товарищеской встрече она уступила Катару с результатом 0:1.
Коллектив не сумел пробиться на чемпионат Европы 2020 года, который состоится ближайшим летом, заняв четвертое место в своей группе.
В Лиге наций команда с 10 набранными пунктами расположилась на второй позиции в своем квартете, проигрыв первой Черногории три очка.
В четырех предыдущих матчах во всех турнирах сборная не знает побед при одной ничьей и трех поражениях. Предыдущая победа датирована 13 октября против Черногории (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — Ирландия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.