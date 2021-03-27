ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гюндоган — один из героев успешного сезона «Сити»АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон Анастасия Мишина и Александр ГаллямовЧМ по фигурному катанию. Первое золото России, Ханю вырвался в лидеры «Барселона» и «Атлетико» — главные претенденты на титулПримера: кто станет чемпионом, а кто еще может удивить?
  • 00:06
    • Мишина и Галлямов — чемпионы мира в парном катании
  • 21:52
    • Молодежная сборная России разгромила Исландию на Евро-2021
  • 00:49
    • Англия отгрузила Сан-Марино пять мячей
  • 00:41
    • Германия забила три безответных мяча Исландии
  • 00:37
    • Классон принес Швеции победу над Грузией, Испания сыграла вничью с Грецией
  • 00:34
    • Италия нанесла поражение Северной Ирландии
  • 23:18
    • СМИ: Экс-наставник «Ливерпуля» входит в шорт-лист «Спартака»
    Все новости спорта

    Сокрушит ли Ирландия Люксембург?

    Ирландия — Люксембург. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 27 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Ирландии Прогнозы на Сборная Люксембурга
    Прогноз и ставки на Ирландия — Люксембург
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ирландия проиграла первый матч отбора на ЧМ-2022
    Ирландия сыграет на своем поле с Люксембургом в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 27 Марта 2021 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 22:45 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    Ирландия

    Сборная Ирландии неудачно стартовала в квалификации на чемпионат мира 2022 года. В гостевом поединке против Сербии она проиграла со счетом 2:3.

    Напомним, что ирландцы тоже не отобрались на Евро, заняв третье место в группе (13 очков) после Швейцарии (17) и Дании (16).

    В Лиге наций «зелёная армия» также провалилась, ни одного из 6-ти матчей не выиграла и 3 раза проиграла (разница мячей1-4), заняв по итогу в группе 3-е место после Уэльса (16) и Финляндии (12).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В ноябре ирландцы на выезде проиграли Англии (0:3) в товарищеском матче и в Лиге наций уступили Уэльсу (0:1) в гостях, а с Болгарией дома поделили очки — 1:1.

    Люксембург

    Сборная Люксембурга еще не проводила матчей в отборе на мундиаль 2022 года. В товарищеской встрече она уступила Катару с результатом 0:1.

    Коллектив не сумел пробиться на чемпионат Европы 2020 года, который состоится ближайшим летом, заняв четвертое место в своей группе.

  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над Мальтой
  • Вчера

    • В Лиге наций команда с 10 набранными пунктами расположилась на второй позиции в своем квартете, проигрыв первой Черногории три очка.

    В четырех предыдущих матчах во всех турнирах сборная не знает побед при одной ничьей и трех поражениях. Предыдущая победа датирована 13 октября против Черногории (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — Ирландия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кастельон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Норвегия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нидерланды — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Белоруссия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Румыния U21
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • Вчера в 02:33     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Ирландия — Люксембург 27.03.2021 в 22:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.30.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры